In vista del breath test ci si può lavare i denti?

Una domanda di: Valentina

Devo fare il breath test per helicobacter ma il giorno prima dovrò andare dal dentista e so che per le misure anticovid prima della visita dovrò sciacquarmi la bocca con una soluzione antibatterica a base di clorexidina e acqua ossigenata. Questo può inficiare l’esame che avrò circa 30 ore dopo, causando un falso negativo? Inoltre, il giorno dell’esame so che devo stare a digiuno ma posso lavarmi i denti prima? E l’acqua la posso bere? Grazie.



Paolo Pantanella Paolo Pantanella Nessuna interazione con dentista, acqua e dentifricio. A partire da alcune ore prima dell’esame è opportuno evitare di fumare. La sera prima è consigliabile consumare una cena leggera. Come le avranno detto, da almeno 15 giorni deve essere terminata un’eventuale terapia antibiotica. Buon test. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto