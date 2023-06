Inalazione accidentale di un prodotto disgorgante in gravidanza

È poco probabile che il feto subisca danni in caso di inalazione accidentale, breve e occasionale di un prodotto per disostruire lavandini e tazze.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Andrea, è improbabile che l’eventuale inalazione dei vapori possa aver comportato un aumento dei rischi per il feto. Cordiali saluti.

Una domanda di: Andrea Ho buttato nello scarico del lavandino il mr. muscolo idraulico gel. Dopo poco è andata la mia compagna a pulire il lavandino. Ci avrà messo sì e no 4-5 minuti. È al settimo mese di gravidanza questo può aver comportato qualcosa al feto? Il prodotto contiene: ipoclorito di sodio, idrossido di sodio, ammine,c12-18-alchildimetil, N-ossidi. La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

Gli Specialisti Rispondono

In linea teorica il sacco vitellino dovrebbe essere visualizabile con l'ecografia a partire dalla quinta settimana, ma se il concepimento è avvenuto in ritardo rispetto alla data presunta è possibile che non sia individuabile nonostante vada tutto bene. »

Gli Specialisti Rispondono

La resistenza-insulinica è una condizione che espone al rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Per risolverla, come è bene fare prima di iniziare una gravidanza, è opportuno non limitarsi ad assumere metformina ma agire anche sullo stile di vita, mangiando meno e meglio e muovendosi di più. »

Gli Specialisti Rispondono

Tra i due e i quattro anni di età una tosse secca, insistente, che non risponde alle medicine spesso è riconducibile alla SIRT, acronimo che definisce la Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse, disturbo benigno (anche se ansiogeno) di più frequente riscontro non già nei bambini più deboli... »

Gli Specialisti Rispondono

Quando si affronta la gravidanza ossessionate dal timore che anche un accadimento banale possa avere conseguenze importanti sulla salute propria e del bambino, può essere opportuno considerare la possibilità di farsi aiutare nella gestione dell'ansia. »