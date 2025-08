Inalazione di insetticida: sono in pericolo?

Una domanda di: Rodrigo Scrivo per un dubbio che mi sta preoccupando. Oggi ho spruzzato dell'insetticida per scarafaggi sotto i mobili del mio negozio (direzionando il getto sotto i mobili e mai verso l'alto). Stupidamente non ho usato nessuna protezione. Ho spruzzato in una stanza chiusa e poi sono uscito e ho continuato a lavorare un un'altra stanza (con la porta che da sulla strada da aperta). Ho fatto avanti e indietro qualche volta da una stanza all altra per circa 30 minuti poi sono uscito e sono tornato a casa. Ripensando all'accaduto mi sono preoccupato e ho pensato di mettere subito i vestiti in lavatrice e farmi una doccia. A distanza di un paio di ore, non accuso nessun sintomo, solo mal di testa di tipo tensivo, di cui soffro abitualmente, e stomaco chiuso per l ansia che mi sta iniziando ad attanagliare. Ho letto su internet che una eventuale intossicazione acuta si presenta nelle prime 24h con sterminati sintomi che, per ora, non ho. Il problema è che, molti di questi sintomi si potrebbero ricondurre alla mia ansia... in sostanza, devo preoccuparmi? Oppure una singola esposizione nella vita, per pochi minuti, non comporta rischi per la salute? Quel che è certo è che non ripeterò piu un errore così sciocco. Ringrazio per l'attenzione e spero che possano aiutarmi. Buona giornata.



Gentile Rodrigo,

innanzi tutto noi non siamo un servizio di pronto soccorso e teniamo a specificarlo perché semmai si trovasse davvero in una situazione d'emergenza (come potrebbe essere un'intossicazione da inalazione di sostanze tossiche) anziché scrivere a una testata giornalistica dovrebbe rivolgersi a un medico in carne e ossa. Detto questo, i sintomi di un'intossicazione da inalazione di sostanze velenose, che includono tosse, affanno, mal di testa, vertigini fino all'insufficienza respiratoria e alla perdita di conoscenza, si

manifestano nella prima ora di esposizione e non "entro le 24 ore". Direi quindi che non è successo nulla. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

