Inalazione di un detersivo: può essere pericolosa per il feto?

Una domanda di: Simona

Salve, sono alla 16^ settimana di gravidanza e sono molto preoccupata perché oggi ho accidentalmente inalato un detersivo che stavano usando in un bar. Era sicuramente molto acido perché ho sentito un pizzicore alla gola e quando mi sono girata ho visto che stavano usando un prodotto chimico.

Non so se, in questo caso, possono arrivare sostanze nocive al feto.





Francesco De Seta Francesco De Seta Cara signora,

non corre alcun rischio in quanto i prodotti tossici per inalazione non sono usati per l’igiene di locali pubblici. Può dunque stare più che tranquilla. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: