Inalazione di un disinfettante in gravidanza: ci sono pericoli per il feto?

Una domanda di: Marianna
Salve, sono incinta di 13 settimane e accidentalmente ho inalato un disinfettante a base di benzalconio cloruro che mi ha provocato irritazione alla gola con tosse. Sono molto preoccupata che sia potuto arrivare al feto e provocare danni.
Antonio Clavenna
Gentile Marianna,
l'inalazione di prodotti contenenti benzalconio cloruro può causare irritazione delle vie aeree, con sintomi quali quelli da lei segnalati (mal di gola, tosse). Questo principio attivo è, però, poco assorbito dall'organismo dopo esposizione per via inalatoria. Pertanto, è alquanto improbabile che i rischi per il feto siano aumentati. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto