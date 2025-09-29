Inalazione di un disinfettante in gravidanza: ci sono pericoli per il feto?

Dottor Antonio Clavenna A cura di Antonio Clavenna - Dottore specialista in Farmacia Pubblicato il 29/09/2025 Aggiornato il 29/09/2025

L'inalazione di prodotti contenenti benzalconio cloruro può causare irritazione delle vie aeree, però è poco probabile che danneggi il feto in quanto l'assorbimento da parte dell'organismo è minimo.

Una domanda di: Marianna
Salve, sono incinta di 13 settimane e accidentalmente ho inalato un disinfettante a base di benzalconio cloruro che mi ha provocato irritazione alla gola con tosse. Sono molto preoccupata che sia potuto arrivare al feto e provocare danni.

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Marianna,
l'inalazione di prodotti contenenti benzalconio cloruro può causare irritazione delle vie aeree, con sintomi quali quelli da lei segnalati (mal di gola, tosse). Questo principio attivo è, però, poco assorbito dall'organismo dopo esposizione per via inalatoria. Pertanto, è alquanto improbabile che i rischi per il feto siano aumentati. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

