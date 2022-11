Inappetente o sazia la mia bambina?

Una domanda di: Giulia

Mia figlia 17 mesi e inappetente o sazia? Non riesco a capire, ancora ciuccia al seno e rifiuta tutto: sarà la dentizione? Però ora la situazione dura da tanto tempo. E’ una bambina vivace. Grazie per l’aiuto.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora se la bambina è vivace (e sono certo anche bellissima) stia tranquilla che non ha nulla di cui preoccuparsi. Specie a quella età, quando il fabbisogno calorico si abbassa succede che i bambini mangino (giustamente) molto meno di quanto i genitori si aspetterebbero, o vorrebbero. Io sono solito ricordare in questi casi che oggi in pediatria, con il benessere sociale e i progressi della medicina, abbiamo soltanto una condizione veramente grave, in preoccupante continuo aumento e circa incurabile: l’obesità. Pertanto meno mangia più contenti siate. E guardatevi anche bene dal sollecitarla a finire il piatto, o solo anche di “guardarle” nel piatto mentre manga. Ma evitate anche le classiche sollecitazioni del tipo: “vieni a mangiare che oggi la mamma ti ha preparato…”. Tutte cose inutili e dannose perché potreste rovinarle la gioia dello stare a tavola che, ricordo, è tutt’altra cosa che avere fame. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto