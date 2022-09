Incertezze dopo l’ecografia

Una domanda di: Martina

Ho eseguito a 21 settimane di gravidanza una ecocardio fetale suggerita dal mio ginecologo per aver fatto una fecondazione omologa ICSI. Dalle

conclusione dell’esame il medico riporta ciò: lieve disproporzione delle 4 camere e 4 vasi con prevalenza a destra; insufficienza della tricuspide.

Vuol dire che ci sono problemi cardiaci?

Grazie per la risposta.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, sicuramente i colleghi che hanno eseguito l’esame le avranno spiegato tutto nel dettaglio. Quello che mi scrive non vuol dire che ci saranno problemi cardiaci ma descrive semplicemente la situazione di questo momento. Altri dati che vengono presi durante l’ecografia indirizzano a capire la causa di quanto visto.

Sono convinta che i colleghi le avranno dato un controllo ad un mese per rivalutare la situazione.

Purtroppo io con i soli dati che mi scrive non posso darle un parere corretto.

Cordiali saluti.



