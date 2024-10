Incinta a 46 anni: è più probabile che siano gemelli?

Una domanda di: Linda

Due giorni fa, dopo un ritardo di quasi una settimana, ho fatto un test e che è risultato positivo, ho 46 anni e vorrei

delucidazioni al fatto di essere in un età in cui ci sarebbe la possibilità di avere una gravidanza gemellare.

Penso che già alla mia età sia un caso non frequente di gravidanza o sbaglio?

La ringrazio anticipatamente per una sua gentile risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

innanzi tutto le faccio i miei migliori auguri per la sua gravidanza. È vero che in età matura aumentano le possibilità di una gravidanza gemellare: si

è osservato che è più frequente avere dei gemelli dopo i 35 ani di età. Sappiamo bene, comunque che a 46 anni aumentano anche le probabilità

di avere figli con alterazioni cromosomiche: per questo si consiglia di effettuare non solo i test di screening (bi-test e ricerca del DNA fetale

nel sangue materno) ma anche indagini più invasive ma che assicurano risultati meno probabilistici, come per esempio l’amniocentesi. La scelta se

effettuarli o no spetta comunque sempre e solo alla donna. Cordialmente.



