Incinta a 46 anni: quali rischi?

Marina Baldi Marina Baldi

Gentile signora,

l’ecografia va fatta quando c’è la possibilità di visualizzare qualcosa, quindi non prima della 6^-7^ settimana. Nel frattempo senta il suo ginecologo che le farà ripetere il dosaggio dell'ormone beta-hCG a distanza di una settimana. Per quanto riguarda il rischio di anomalie cromosomiche dovuto all’età, a 46 anni è circa del 5%. Quindi il ginecologo le farà fare l’ecografia per la misurazione della traslucenza nucale (NT) e l’analisi del DNA fetale a partire dalla 10^-11^ settimana. Per quanto riguarda la sua salute, uno stile di vita corretto a partire dall'alimentazione rappresenta il mezzo più efficace per tutelarla. Cari saluti



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

