Incinta a 48 anni con un fibroma: è possibile?

Una domanda di: Titty

Ho 48 anni ed un fibroma intramurale di 7cm. La mia ultima mestruazione è arrivata il 25 gennaio, la precedente risaliva ad ottobre. Ho avuto rapporto completo il 29 e nei giorni a seguire rapporti non protetti ma con coito interrotto. Alla mia età e con il fibroma è possibile una gravidanza? Da qualche giorno avverto leggere fitte e tensione al seno. Tra quanto potrei fare un test di gravidanza? Devo necessariamente aspettare la mancanza di mestruazioni, che essendo ormai molto irregolari non è detto che arrivino alla data prevista. Preciso che una gravidanza non sarebbe un problema, anzi il contrario, per quanto sicuramente difficile da portare a termine senza disturbi. Grazie, aspetto sua risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, all’età di 48 anni le possibilità di una gravidanza sono praticamente vicine allo zero. Nel suo caso inoltre ha un fibroma di 7 cm, che riduce ulteriormente le possibilità. Infine, un rapporto il 5° giorno del ciclo difficilmente è fecondo, a meno di un enorme anticipo dell’ovulazione o in presenza di spermatozoi Rambo che sopravvivono giorni e giorni. Direi di non pensare di essere incinta. Comunque, il test più precoce per valutare la gravidanza è il dosaggio nel sangue delle beta hCG, indicativo a partire dal 26° giorno del ciclo. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto