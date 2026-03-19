Incinta con disfagia grave: come integrare la dieta?

Una domanda di: Melissa Ho scoperto di essere incinta di 3 settimane, mi chiedevo essendo una persona disfagica (non posso mangiare cibi solidi) cosa possa assumere per integrare i carboidrati e se potessi fare altro mi dica pure. Dovevano arrivarmi il 13 marzo ma sono comparsi solo dolori da ciclo e qualche perdita di color rosa, dopo l'assenza ho eseguito il test che è risultato positivo, mi chiedevo se devo stare a riposo visto i crampi o se è del tutto normale. Grazie in anticipo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

anche se non assume cibi solidi può comunque avere un'alimentazione del tutto completa frullando gli alimenti (e centrifugando verdure e frutta). Non vedo dunque il problema e comunque gli integratori non si prescrivono a casaccio, ma solo dopo aver individuato ben precise carenze. Potrà quindi discuterne con il suo ginecologo curante dopo aver fatto gli opportuni accertamenti del caso e valutato con lui come eventualmente inserire una varietà di nutrienti. Per quanto riguarda il riposo, non influisce sull'andamento della gravidanza. Mi spiego meglio, a inizio gravidanza nella stragrande maggioranza dei casi l'eventuale aborto spontaneo è dovuto a uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione non compatibile con la sua sopravvivenza. Di conseguenza, stare o non stare a riposo non serve a cambiare il destino di una gravidanza che non ha la possibilità di evolvere. Il mio consiglio è di fissare la prima visita con il ginecologo e di attendere serenamente di incontrarlo. Con cordialità.





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