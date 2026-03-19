Incinta con disfagia grave: come integrare la dieta?

Anche se si ha difficoltà a inghiottire cibi solidi (disfagia), si può comunque contare un'alimentazione completa di tutti i nutrienti, optando per frullati e centrifughe.
Una domanda di: Melissa Ho scoperto di essere incinta di 3 settimane, mi chiedevo essendo una persona disfagica (non posso mangiare cibi solidi) cosa possa assumere per integrare i carboidrati e se potessi fare altro mi dica pure. Dovevano arrivarmi il 13 marzo ma sono comparsi solo dolori da ciclo e qualche perdita di color rosa, dopo l'assenza ho eseguito il test che è risultato positivo, mi chiedevo se devo stare a riposo visto i crampi o se è del tutto normale. Grazie in anticipo.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
anche se non assume cibi solidi può comunque avere un'alimentazione del tutto completa frullando gli alimenti (e centrifugando verdure e frutta). Non vedo dunque il problema e comunque gli integratori non si prescrivono a casaccio, ma solo dopo aver individuato ben precise carenze. Potrà quindi discuterne con il suo ginecologo curante dopo aver fatto gli opportuni accertamenti del caso e valutato con lui come eventualmente inserire una varietà di nutrienti. Per quanto riguarda il riposo, non influisce sull'andamento della gravidanza. Mi spiego meglio, a inizio gravidanza nella stragrande maggioranza dei casi l'eventuale aborto spontaneo è dovuto a uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione non compatibile con la sua sopravvivenza. Di conseguenza, stare o non stare a riposo non serve a cambiare il destino di una gravidanza che non ha la possibilità di evolvere. Il mio consiglio è di fissare la prima visita con il ginecologo e di attendere serenamente di incontrarlo. Con cordialità.
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