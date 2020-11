Incinta con il petting?

Una domanda di: Federica

Salve dottoressa, innanzitutto mi presento mi chiamo Federica e ho 18 anni. Praticamente il mio ultimo ciclo è stato il 13 di ottobre e intorno al 23/24 ottobre ho praticato petting con il mio ragazzo per la primissima volta e se non ricordo male lui si è toccato mentre fuoriusciva un liquido totalmente trasparente che penso sia liquido lubrificante perché da come so lo sperma si presenta biancastro. Comunque lui si è toccato e dopo subito è entrato dentro me con le dita. La mia domanda adesso è: aspettavo il ciclo il 12 novembre ma oggi ancora niente, c’è possibilità di essere incinta? Ho paura, aspetto una sua risposta. Grazie mille.



Salve Federica, l’ho fatta attendere per la risposta e mi scuso dato che immagino la sua grande ansia. Non so se nel frattempo le siano arrivate le mestruazioni o se, non vedendole arrivare, lei abbia eseguito un test di gravidanza. Ad ogni modo le posso dire che il liquido trasparente che ha notato sui genitali del suo ragazzo era liquido pre-eiaculatorio, ossia una secrezione che avviene già all’inizio del rapporto sessuale (quindi molto prima dell’eiaculazione o orgasmo), che può però già contenere spermatozoi vitali (ossia in grado di fecondare un ovulo e portare quindi ad una gravidanza).

Per questo solitamente si raccomanda di indossare il preservativo fin dalle prime fasi del rapporto sessuale, non solo per non dimenticarselo al momento giusto, ma anche per essere un po’ più certi di evitare una gravidanza.

Nelle ragazze giovani come lei, la fertilità di solito è al top, quindi anche le possibilità di concepimento in assenza di una protezione adeguata sono concrete.

Per questo, qualora non le fosse ancora arrivato il ciclo mestruale e non l’abbia già effettuato, il mio consiglio è quello di eseguire un test di gravidanza.

Mi tenga aggiornata se desidera, spero di averla aiutata, cordialmente.



