Incinta con il test negativo?

Una domanda di: Federica

Salve dottoressa,

sono veramente in crisi e non faccio altro che dirmi di non pensare. Le spiego.

Sono 2 mesi, in questo ultimo mese ho fatto attenzione, che il mio ciclo è diverso da quello di agosto. Molto scarso. Io e il mio compagno stiamo cercando di avere una gravidanza. Così questo mese ho fatto 2 test, in uno mi è sembrato di vedere la linea molto chiara e nell’altro è comparsa la scritta non incinta. Durante il giorno ho dei dolori lievi nel basso ventre e mi sento gonfia. Tra 20 giorni ho la visita medica, ma secondo lei è possibile che sia incinta nonostante quel test negativo? Grazie del suo tempo.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima,

se qualcosa la lascia in dubbio può eseguire l’esame del sangue che si chiama dosaggio delle beta-hCG. Quello le darà la sicurezza se sì o no: auguri!!

Aggiungo: sta assumendo l’acido folico ? Eìmolto importante perché aiuta a prevenire gravi malformazioni del nascituto. Se non lo ha ancora fatto, inizi subito ad assumerlo: la dose è di 400 microgrammi al giorno,per tutto il periodo della gravidanza fino ad almeno il termine dei primo trimestre (salvo diversa indicazione del ginecologo curante). Cari saluti.

