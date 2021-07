Incinta con ipotiroidismo: posso fare il vaccino anti-CoVid?

Una domanda di: Maria

Buongiorno, sono quasi al terzo mese di gravidanza, ho 38 anni con

ipotiroidismo e con un aborto in passato.

Ci sono rischi per me o il feto se procedo con il vaccino anti covid?

Qualche ginecologo è favorevole a farlo dopo il terzo mese e chi fa i

vaccini non si prende la responsabilità di dire se si può o non si può fare.

Voi siete a conoscenza di qualche protocollo da seguire?

Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

non c’è ragione per non sottoporsi al vaccino anti-CoVid visto oltretutto che lei è quasi al termine del primo trimestre. Per precauzione viene infatti considerato opportuno che le donne in gravidanza attendano di essere giunte al termine del primo trimestre per sottoporsi al vaccino. Tenga presente che verosimilmente gli anticorpi che lei svilupperà in seguito alla vaccinazione probabilmente andranno a proteggere dall’infezione da Coronavirus non solo lei ma anche il suo piccolino dopo la nascita e anche questo è un indubbio vantaggio. Per quanto riguarda l’ipotiroidismo, non è una controindicazione al vaccino. Al riguardo, le ricordo che è importante che il valore del TSH (che lei di sicuro tiene monitorato) rimanga al di sotto di 2.5. In ogni caso, al momento della vaccinazione riferisca al medico di essere incinta. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

