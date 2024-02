Incinta con la spirale: cosa succederà?

Una domanda di: Asia

Il 23 febbraio faccio un anno con la spirale, il mese di gennaio non ho avuto le mestruazioni, ho fatto il test i primi di febbraio ed è positivo. Domani dovrò andare dal ginecologo per avere maggiore informazioni …ma è possibile? Ho tanta ansia, non vorrei un aborto spontaneo perché a questo punto il bambino me lo voglio tenere.





Cara signora,

come dimostra il fatto che lei è incinta, con la spirale è possibile (anche se raro, si stima circa l’1 per cento dei casi) dare inizio a una

gravidanza. Adesso si tratta di capire se l’embrione si è annidato nell’utero o se siamo di fronte a una gravidanza extrauterina, come potrebbe accadere (ma non è sicuro, stia tranquilla!) quando la gravidanza si instaura in presenza della spirale. Se così fosse, la gravidanza non può proseguire e può spegnersi spontaneamente. Se invece l’embrione si fosse annidato in utero, come le auguro, sarà il ginecologo che deciderà se rimuoverla o meno e la sua scelta dipenderà dalla posizione che ha la spirale rispetto all’embrione. Cari saluti.

