Incinta con l'”anello”: è possibile?

Sono al secondo ciclo di utilizzo di Nuvaring. Ho avuto il mio ultimo rapporto circa 8 giorni fa, da un po’ di giorni a questa parte ho notato che ho dolore al seno, quasi brucia, minzione frequente, sonnolenza, dolori al basso ventre e alla schiena (quasi simili a quelli premestruali) e perdite bianche cremose. Devo preoccuparmi riguardo una possibile gravidanza?



Buongiorno signora, se fosse il primo mese di utilizzo mi preoccuperei dell’eventualità di aver concepito PRIMA di applicarlo. Ma così, al secondo mese di impiego, non credo possa esserci la possibilità di aver dato inizio a una gravidanza, sempre che ovviamente l’utilizzo sia avevnuto in maniera corretta. Ovvio però che se non è sicura, per togliersi ogni dubbio può effettuare un test di gravidanza, va bene quello sulle urine, usando l’apposito kit fai-da-te. Con cordialità.

