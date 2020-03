Incinta con l'”anello”: è possibile?

Una domanda di: Arianna

Mi trovo in una situazione molto strana. Ho rimosso Nuvaring sabato 29/2 (alla fine delle 3 settimane di anello), e sto attendendo il

ciclo mestruale, che però sembra essere in ritardo, in quanto sono al 30esimo giorno di ciclo e solitamente le mestruazioni arrivano il 28esimo/29esimo giorno. Ho avuto l’ultimo rapporto sabato (prima di levare l’anello). Esiste la possibilità concreta che sia incinta?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, in teoria non mi aspetto che lei possa essere rimasta incinta durante il trattamento con Nuvaring, sempre che siano stati rispettati i tempi di applicazione e rimozione indicati.

D’altra parte, come per tutti i contraccettivi, esiste anche per questo metodo una piccola percentuale di insuccesso per cui è utile che lei effettui un test di gravidanza per escludere una delle cause più comuni di mancata mestruazione in una donna in età fertile.

Qualora il test risultasse negativo, anche se non le tornassero le mestruazioni, si può riprendere il trattamento con Nuvaring al termine della settimana di sospensione.

Se invece il test risultasse positivo…ne riparleremo se vorrà, ad ogni modo non ci sono rischi per il nascituro nell’essere esposto agli ormoni dell’anello nelle primissime fasi di vita.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

