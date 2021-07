Incinta con l’otite

Una domanda di: Maria Grazia

Buongiorno, sono di 18 settimane di gravidanza, 2 settimane fa mi è venuto mal di orecchie, otite. Sono 5 giorni che mi hanno prescritto l’amoxicillina,

il dolore è passato, ma ancora non sento niente, tappato. Cosa posso fare? Quanto ci vuole per guarire?

Grazie mille.



Aldo Messina Aldo Messina

Gentile signora,

la prima ipotesi da tenere in considerazione è che l’otite che le hanno correttamente curato, fosse un ‘otite esterna determinaa da un tampone di cerume infetto.

Pertanto con la cura si è risolta la sintomatologia dell’otite ma le è rimasto il tappo di cerume con relativa sensazione di orecchio pieno.

Ovviamente la mia è solo un’ipotesi, occorre un controllo per averne eventualmente conferma. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

