Incinta del quinto figlio a poca distanza dal quarto cesareo

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/02/2026 Aggiornato il 26/02/2026

Un quinto cesareo può essere senza dubbio affrontato, a patto che la situazione sia tenuta sotto controllo dal ginecologo curante.

Una domanda di: Giulia
Ho 41 anni. Ho avuto 4 tagli cesarei 2002, 2018, 2021 e l'ultimo il 24.12.25. A due mesi dall'ultimo cesareo sono di nuovo incinta. Il ginecologo che mi ha operato mi ha detto che potevo tranquillamente avere un'altra gravidanza. Vorrei sapere se c'è rischio per me o la gravidanza troppo ravvicinata.

Cara Giulia,
il parere del suo ginecologo è molto valido perché vuol dire che ha trovato degli ottimi tessuti che gli hanno permesso una sintesi impeccabile della breccia uterina. Nella mia esperienza ho assistito una paziente per 11 cesarei, senza che andasse incontro a complicanze. Il mio consiglio è di farsi seguire dallo stesso medico che l'ha assistita nell’ultimo parto in modo che venga monitorata la parete uterina che, di regola, non cede nonostante le tante gravidanze anche se qualche volta può slaminarsi fino a dare delle finestre amniotiche, ovvero la parte muscolare si apre e si vedono le membrane sottostanti. In sede di cesareo si procede a una sintesi efficiente della parete e mi sembra che lei sia seguita da un ottimo collega e che, quindi, che possa quindi affrontare questa gravidanza con tutta tranquillità. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

