Incinta di nuovo a 4 mesi dal cesareo

Una domanda di: Desiree

Io ho avuto un cesareo il 16 luglio 2024, a oggi ho scoperto di essere incinta di 7 settimane, la mia ginecologa mi ha detto che l’unica cosa da sperare è che non si fosse impiantato sulla ferita , di fatto ho fatto la prima visita e l’embrione si è impiantato al fondo dell’utero non sulla ferita, e mi è stato riferito che posso portare avanti la gravidanza tranquillamente malgrado il poco tempo trascorso dal primo e ultimo cesareo, ho 24 anni. Attendo un suo confronto, la ringrazio in anticipo.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Desiree,

condivido il punto di vista positivo della sua curante. L’utero guarisce molto rapidamente dopo il cesareo perché è tessuto muscolare e quindi credo che lei avrà una gravidanza con un andamento regolare e verso il termine qualche controllo in più può rendere tranquilli sul fatto che la cicatrice cesarea tenga perfettamente.

Ci farà sapere se l’opinione della sua curante e la mia si confermano nel buon andamento gestazionale.

