Incinta di nuovo dopo 3 aborti

Una domanda di: Frafra

Buon giorno caro dottore e mi perdoni il disturbo. Sono incinta nuovamente dopo 3 aborti (purtroppo) volevo chiederle se secondo lei è normale che il dolore che sento al seno a volte ci sia e a volte no. Sono di 5 settimane e ho una paura assurda delle cose scritte su internet. Lei cosa mi dice?



Cara Frafra, troppo complesso spiegarle perché è molto improbabile che questa gravidanza possa ancora evolvere in modo abortivo. Se ha meno di 40 anni la possibilità di avere un quarto aborto è 1 su 1961. Se ha più di 40 anni è 1 su 625. Le chiedo di aver fiducia su quanto le dico e spero che ci scriva passato il primo trimestre per confermarci che tutto è andato per il meglio. Il motivo di questa riduzione del rischio è legato all’origine abortiva legata, nella grande maggioranza dei casi, ad anomalie cromosomiche che non possono continuare a ripetersi e la sequenza prima o poi deve interrompersi secondo i numeri che le ho dato. Io sono tranquillo e vorrei che lo fosse anche lei. Cerchi di non leggere cose che la spaventano, è del tutto inutile e controproducente. Affronti questa gravidanza con gioia, serenità e fiducia, senza concentrarsi su preoccupazioni e pensieri cupi. Mi tenga aggiornato.

