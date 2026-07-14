Incinta dopo un solo rapporto: è possibile?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 14/07/2026 Aggiornato il 14/07/2026

Anche un unico rapporto sessuale, ovviamente se affrontato nel periodo fertile da una coppia senza problemi di infertilità, può determinare l'inizio di una gravidanza.

Una domanda di: Carmela
Premetto che il mio ciclo ultimamente è regolare. A giugno, il mese scorso è venuto il 16 e a luglio dovrebbe arrivare il 14. Ho avuto un rapporto completo il 30 giugno, sto monitorando l'ovulazione perché cerchiamo una gravidanza, l'app mi dice che ho ovulato il 25 giugno, anche se il muco c'è ancora. È quasi una settimana che sto male. Mal di testa, mal di schiena, mal di pancia e tanta nausea. E mi fa malissimo il seno, non riesco a capire se sta arrivando il ciclo oppure no, è possibile che il rapporto del 30 giugno mi abbia portato a una gravidanza? Sto lavorando in una casa di riposo, e ultimamente l'odore di candeggina mi crea malessere, attendo vostre risposte. Ciao a presto!


Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
certamente è possibile che anche un solo rapporto sessuale non protetto determini l'avvio di una gravidanza, se viene effettuato nel periodo fertile e se la coppia non ha problemi di infertilità. In tutta sincerità però il malessere che riferisce e con cui è alle prese da una settimana dubito che sia in relazione con la gravidanza, visto che facendo i conti è iniziato pochissimi giorni dopo il rapporto: per la comparsa dei sintomi occorre almeno che il prodotto del concepimento si sia annidato nell'utero, cosa che richiede più o meno circa 7-10 giorni e lei già due giorni dal presunto avvio della gravidanza lamentava la serie di disturbi che in genere si manifesta (quando si manifestano perché non compaiono a tutte) almeno un paio di settimane dopo e a volte anche più avanti. Aggiungo anche che non ci si deve aspettare che nell'istante stesso in cui si decide di avviare una gravidanza il desiderio si avveri: concepire non è facile come premere un interruttore per accendere la luce. Detto questo, le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: serve per prevenire una gravissima malformazione nel bambino, la spina bifida. Le auguro che il suo sogno di maternità si avveri al più presto e le consiglio, nel caso in cui le mestruazioni tardassero, di fare il test di gravidanza che è l'unico mezzo certo che le farà sapere con sicurezza se è incinta o no. Basta quello che si esegue in casa, sulle urine. Mi faccia sapere. Cari saluti.

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