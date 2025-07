Incinta dopo una gravidanza extrauterina: andrà tutto bene?

Una domanda di: Alessandra Sono una donna di 42 anni con precedenti esperienze di transfer e gravidanza spontanee non concluse, l'ultima è stata una sospetta gravidanza extrauterina con valori intorno ai 300 e qualcosa visibile nella tuba destra. Lo scorso 17 giugno ho fatto un altro transfer di blastocisti, ho dosato beta hcg al 30 giugno con valore 575, e secondo dosaggio 2 luglio con valore beta 990. Non ho perdite o dolori, ma temo un'altra gravidanza extrauterina: come posso fare ? Cosa può dirmi? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, immagino la sua apprensione in questi giorni: le sembrerà di camminare sulle uova!

Dato che viene da una storia di gravidanza extrauterina, anche in assenza di perdite ematiche o dolori pelvici, immagino che il Curante le faccia tenere monitorate le beta-hCG e la voglia vedere in ecografia non appena queste superino la soglia delle 1000 unità.

Mi perdoni per non averle risposto finora...a che punto è arrivata la sua gravidanza nel frattempo?

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

