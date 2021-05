Incinta durante il flusso mestruale?

Una domanda di: Francesca

Salve ho avuto un rapporto completo nel secondo giorno di mestruazione e

mi si è bloccato sono a rischio gravidanza? Ciclo ogni 20-21 giorni.





Premessa: i giorni di flusso mestruale NON sono aprioristicamente giorni non fertili. Durante il flusso, infatti, non è possibile individuare le caratteristiche del muco cervicale: se fosse fluido il materiale mestruale non ne permetterebbe il riconoscimento.

Nel suo caso specifico, ciclo di venti giorni e presumibilmente ovulazione al sesto, il secondo giorno di flusso potrebbe già essere fertile essendo il quarto giorno pre-ovulatorio. Mi verrebbe da chiederle se riconosca il muco e se lo abbia mai distinto chiaramente immediatamente dopo la fine del flusso mestruale.

Il fatto che il flusso si sia bloccato credo non sia legato al rapporto e neppure al concepimento, visto che l’ovulazione dovrebbe seguirlo di 4 giorni.

Con cordialità.



