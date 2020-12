Incinta e non più incinta: possibile?

Una domanda di: Giada

Salve dottore, ho 23 anni, ultima mestruazione 23 ottobre. Il 24 novembre il test sulle urine dà risultato positivo. Il 25 novembre dal dosaggio delle beta-hCG nel sangue riisulta un valore di 12,47. La notte inizio ad avere dolori e perdite di sangue e mi reco al pronto soccorso dove mi fanno una visita, da cui ovviamente non si è visto niente. La dottoressa mi dice si ripetere le beta il giorno, così scopro che il valore è sceso a 7,15, quindi penso a un possibile aborto precoce. A fine novembre nizio ad avvertire nausea il seno piu teso e doloretti ai reni leggeri. Attualmente ho ancora perdite che da rosa chiaro sono diventate marroni. Cosa mi sta succedendo?



Un valore come quello che lei riferisce relativo al dosaggio nel sangue delle beta-hCG non esprime che la gravidanza è iniziata, non è positivo. Per esserlo occorre che il valore superi il 25. Non dia peso quindi a questo evento, invece si confronti con il suo specialista di fiducia e continui serenamente a cercare la sua gravidanza. Cordiali saluti.

