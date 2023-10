Incinta immediatamente dopo aver smesso la pillola: ci sono rischi?

Una domanda di: Silvia

Per circa 2 anni ho assunto la pillola Drospil. Un mesetto fa la prima settimana di settembre ho deciso di smetterla e il 15 ottobre ho scoperto di essere incinta. La pillola era composta da 28 di cui 24 rosa e 4 pillole placebo. Io non ho preso l’ultima delle pillole rosa e le pillole placebo. Sto aspettando la visita dalla ginecologa nel frattempo non so cosa pensare. Ci sono rischi per la mia gravidanza in queste circostanze ? E sopratutto come si calcola la data presunta del parto? Avevo iniziato comunque a prendere l’acido folico da luglio/agosto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, nella sua lettera manca un dato per me essenziale: quando è iniziata la sua ultima mestruazione? Immagino proprio i primi giorni di settembre, dopo aver sospeso la pillola Drospil. La gravidanza infatti si calcola a partire da quella data e la data del parto di conseguenza, 40 settimane dopo. In un certo senso la gravidanza dura 10 mesi lunari (ossia da 28 giorni) se ci basiamo sul numero delle settimane. Magari non ha visto nessuna mestruazione dopo la sospensione di Drospil? Non importa, quando farà la sua prima ecografia ostetrica la ginecologa (do per scontato che sia donna, sono di parte come vede!) misurerà la lunghezza dell’embrione e le saprà dire quando è probabilmente avvenuto il concepimento e quando sarà quindi la “scadenza” del parto. Mi sembra preoccupata dal fatto che aveva appena interrotto la pillola ed è subito rimasta incinta. Direi che è un bel segnale che le sue ovaie hanno ripreso alla grande a funzionare appena ne hanno avuto l’occasione. Dal punto di vista farmacologico, il farmaco è stato eliminato sicuramente prima del concepimento (nel giro di circa 48 ore viene completamente eliminato dall’organismo) quindi al concepimento lei di sicuro non ne aveva traccia in circolo. Anche l’aver assunto acido folico in via preventiva è stata sicuramente un’ottima idea in quanto può capitare che la pillola contraccettiva ne favorisca una carenza. Immagino ora lei stia proseguendo l’assunzione di acido folico e mi permetto di segnalare che andrebbe assunto lontano da the e latticini. Spero di averle risposto e di averla rassicurata, auguri per la bella avventura appena incominciata! Cordialmente.

