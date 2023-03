Incinta in allattamento: si può assumere progesterone?

Una domanda di: Giulia

Salve sono incinta e devo assumere Utrogestan 100mg ma posso comunque allattare mia figlia di 7 mesi?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Giulia,

il progesterone (Utrogestan) passa nel latte materno in basse quantità ed è considerato compatibile con l’allattamento.

Nel suo caso, considerando l’età della bambina la dose eventualmente assunta attraverso il latte materno è verosimilmente trascurabile.

Non ci sono controindicazioni all’allattamento.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto