Incinta mentre allatta: va aumentata la dose di acido folico?

Una domanda di: Vanessa

Ho un bambino di 11 mesi, che sto ancora allattando, e sono incinta del

secondo.

In questo caso quanto acido folico dovrei assumere? 400 mcg o 800 mcg?

Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Vanessa,

a mio parere non ci sono motivi per aumentare la dose giornaliera di acido folico rispetto a quella generalmente consigliata (400 microgrammi), anche considerando l’età del lattante.

In ogni caso, le raccomando di valutare la dose della supplementazione con il ginecologo/la ginecologa.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto