Incinta naturalmente a 47 anni: ma davvero può capitare?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/07/2026 Aggiornato il 21/07/2026

Se il seme e gli ovociti sono di ottima qualità, anche a 47 anni è possibile concepire naturalmente e anche avere una gravidanza con un buon decorso, di cui si può avere conferma solo col trascorrere dei giorni.

Una domanda di: Claudia
Una decina di giorni fa ho iniziato ad avere nausea e stanchezza eccessiva; il 4 luglio doveva venirmi il ciclo, però sentendomi strana ho deciso di fare un test di gravidanza che è risultato positivo. Ho fatto le beta ottenendo un valore di 300. A distanza di una settimana le ho ripetute ieri: 5003. Fra 2 giorni ho l'ecografia dal ginecologo... ora però sono in ansia... non so cosa aspettarmi da questa ecografia. È positivo avere le beta a 5003? Ovviamente la mia ansia è dovuta al fatto che ho 47 anni e la gravidanza è totalmente naturale. Mi può dare la sua opinione anche in base alle sue esperienze di gravidanza in età avanzata? È davvero così raro rimanere incinta a 47 anni? Io ho già un bimbo di 9 anni. Grazie in anticipo.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Claudia,
la notizia della sua gravidanza a 47 anni mi riempie di gioia perché avvalora quello che devo sempre spiegare alle mie pazienti ed è che la fertilità viene mantenuta fino a quasi 50 anni a fronte di buon seme e buona qualità ovulatoria. Eccellente la crescita delle beta e adesso è tempo di passare alla fase di controllo ecografico e ci tenga informati perché siamo tutti molto contenti di quanto ci scrive. A 47 anni le possibilità di interruzione di gravidanza per uno sbilanciamento cromosomico del feto sono maggiori che a 27 anni, ma queste gravidanze inattese sono in genere dotate di una buona fortuna e io mi auguro che queste parole siano seguite da un felice decorso gestazionale. Ci tenga aggiornati. Cari saluti.

gravidanza più difficle dopo i 37 anni

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