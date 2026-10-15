Incinta nonostante la legatura delle tube: è possibile?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 15/10/2026 Aggiornato il 15/10/2026

Avviare una gravidanza dopo l'intervento di legatura delle tube è un'evenienza rara, ma non impossibile. In caso di ritardo delle mestruazioni per prima cosa è dunque opportuno fare il test.

Una domanda di: Simona
Salve dottore, una domanda un po' così, siccome sono in ritardo di 13 giorni e ho paura di fare il test, ho fatto precedentemente 4 cesari e la legatura delle tube chirurgicamente. Si può avere un'altra gravidanza spontanea, perché le tube si aprono in modo anomalo? La ringrazio anticipatamente.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,
senza dubbio deve fare il test di gravidanza, perché anche con la precedente legatura delle tube in caso di ritardo delle mestruazioni è opportuno eseguirlo. Qualora il test fosse positivo e la gravidanza avesse una normale evoluzione, ovviamente dovrà ripetere il taglio cesareo facendo un percorso coerente con la situazione clinica gestita naturalmente in ambiente idoneo da evitare situazioni problematiche. Il rischio di un quinto cesareo è paragonabile al quarto quindi se è stato affrontato il quarto è possibile anche il quinto. Detto questo, senza indugio, faccia il test di gravidanza in modo intanto da verificare se realmente c'è una gravidanza in atto e, secondariamente, se il test fosse positivo si sottoponga a un’ecografia appena sarà possibile in modo da verificare che l'embrione sia in utero (si deve cioè escludere una gravidanza extrauterina) e che tutto proceda per il meglio. Tenga comunque presente che avviare una gravidanza dopo la legatura delle tube è un'evenienza estremamente rara, quindi lei faccia il test perché così è opportuno fare per escludere questa possibilità, tuttavia sarà più probabile ottenere un risultato negativo. Mi tenga aggiornato, se lo desidera, cari saluti.

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