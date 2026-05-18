Incinta nonostante la legatura delle tube: ma è davvero possibile?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 18/05/2026 Aggiornato il 18/05/2026

In medicina gli avverbi "sempre" e "mai" sono da evitare perché questa scienza non è esatta come la matematica e volta la Natura può sorprendere, sovvertendo regole che si credono incontrovertibili. Quindi sì, anche se remota, la possibilità di avviare una gravidanza con le tube legate c'è.

Una domanda di: Sarah
Io due anni fa ho fatto la legatura delle tube, oggi faccio un test di gravidanza e risulta positivo: è possibile questa cosa?

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, guardi... in medicina ci siamo abituati ad evitare la parola "mai" e "sempre" per prudenza. Nel suo caso direi che è sicuramente utile fare ulteriori accertamenti sia per verificare che il test sia veramente positivo (di solito se è presente la beta-hCG significa che c'è una gravidanza in corso) e dove si è localizzata esattamente la gravidanza (si spera in utero e non al di fuori).
Che io sappia, la legatura tubarica viene presentata come efficace al 99%, sempre per essere onesti di fronte alla Natura che a volte riesce a inventarsi delle soluzioni alternative e a riparare quello che noi pensavamo di aver definitivamente messo fuori gioco. Infatti, è già accaduto in passato che le tube fossero legate e che per qualche motivo la legatura si sia sciolta e la tuba abbia ripreso la sua funzione... quindi non è un miracolo, ma da un certo punto di vista lo possiamo anche considerare tale. A parte lo sconvolgimento di essere rimasta incinta, le suggerisco di effettuare una ecografia per avere la certezza di questo test. Rimango a disposizione se desidera, spero che possa riprendersi dallo choc e anche riuscire ad accogliere questa novità così inaudita... la Vita è meravigliosa anche proprio per queste sorprese che ci fa arrivare direttamente dal Cielo!

donna in crisi perché non riesce a rimanere incinta

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