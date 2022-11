Incinta nonostante un fibroma: com’è possibile?

Una domanda di: MC

Buongiorno, mi hanno diagnosticato un polipo o fibroma intrauterino ma ero già in ovulazione e non sapendolo prima ho avuto un rapporto con mio marito e adesso sono incinta come rilevato da un test casalingo. Avevo già telefonato per mettermi in lista per isteroscopia non pensavo sarebbe successo, la ginecologa mi aveva detto che questa avrebbe impedito al feto di annidarsi. Ora sono terrorizzata dal fatto che questo polipo o fibroma posso creare dei problemi al feto . Cosa mi devo aspettare? Sono spaventatissima, è la mia prima gravidanza.



Gentile signora, il polipo o il fibroma non potevano impedire il concepimento perchè il concepimento avviene del terzo distale delle tube e non nell’utero. Nella sua e-mail non riporta la data dell’ultima mestruazione nè la documentazione ecografica dell’avvenuto annidamento in cavità uterina. Pertanto, sarebbe utile eseguire due dosaggi quantitativi di Beta HCG a distanza di una settimana l’uno dall’altro e un’ecografia TransVaginale in 5a-6a settinana. Successivamente sarebbe utile ripetere l’eco TV per identificare il battito cardiaco. Si tranquillizzi, acquisisca gli elementi che ho indicato e segua le indicazioni del suo ginecologo. Molto cordialmente.

