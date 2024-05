Incinta o no?

Una domanda di: Ivon

Ieri mattina ho fatto un test di gravidanza ed è uscito il risultato “incinta”. Ho subito fatto le beta e il numero riportato era 9. Questa notte ho avuto lievi perdite ematiche con crampi e sono andata in ospedale. Il medico ha fatto l’ecografia e ha detto che secondo lui potrebbe essere falso positivo e di rifare le beta domani mattina. È dunque possibile un falso positivo? Sono molto molto frustrata.



Cara signora, il test di gravidanza risulta positivo quando individua nel sangue o nelle urine l’ormone beta-hCG. L’ormone beta-hCG è rilevabile nel sangue dopo una decina di giorni dal concepimento e nelle urine a partire dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni. Quando il test di gravidanza risulta prima positivo e poi negativo significa non già che eravamo in presenza di un falso positivo quanto piuttosto di trovarci di fronte a una gravidanza fugace, che si è spenta subito dopo essere iniziata. Per quanto riguarda l’ecografia, era ovvio che non individuasse nulla visto che penso l’abbia effettuata in 4^-5^ settimana quando appunto è per quanto riguarda le beta-hCG valori superiori a 5mlU/ml indicano solitamente una gravidanza in corso, quindi si può ancora sperare. Direi dunque di ripetere il dosaggio delle beta, come le ha detto il collega, per vedere se aumentano. Dopodiché attenda la 6^ settimana di gravidanza finita e si sottoponga a un’ecografia, che è l’unica indagine che ci può dire con sicurezza se la gravidanza sta evolvendo. Tenga presente che le 40 settimane di gravidanza si contano partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione. In relazione al sanguinamento, può non essere significativo, cioè non necessariamente esprime che la gravidanza si è interrotta o si interromperà, nella maggior parte dei casi scompare e la gravidanza prosegue. Cordialmente.

