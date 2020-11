Incinta o no?

Una domanda di: Simona

Salve dottoressa, ho avuto dei malesseri e ho fatto un test di gravidanza quattro giorni prima dell’ arrivo delle mestruazioni: il test ha dato esito positivo, quindi ho eseguito le beta 0,28 negative. Poi l’indomani mi sentivo ancora male e ho fatto un altro test ancora più positivo rispetto al primo. Ora mi domando come sia possibile che le beta siano negative e il test positivo.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Carissima, mentre un test sulle urine casalingo non può dare certezze, l’esame per la valutazione dell’ormone beta-hCG nel sangue è totalmente attendibile. Aspettiamo il ciclo e vediamo. Se non viene meglio ripetere il dosaggio nel sangue delle beta-hCG. Cari saluti.

