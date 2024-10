Incinta subito dopo un aborto spontaneo: come si calcolano le settimane di gravidanza?

Una domanda di: Silvia

Il 27 agosto (circa 7 settimane) ho un aborto con espulsione naturale due giorni dopo. Ad oggi ho effettuato un test di

gravidanza risultato positivo. Sicuramente procederò con altri esami e visita di controllo ma mi chiedevo: come si calcolano le settimane di

gravidanza dopo un aborto spontaneo ?

Ringrazio per la risposta.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

le settimane di gravidanza, secondo il calendario ostetrico, si calcolano sempre e comunque a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione.

Se non c’è stata mestruazione tra l’aborto e il concepimento (eventualità non comune ma neppure impossibile) si può solo fare un calcolo

approssimativo basato sulla presunta data dell’ovulazione, per poi aspettare l’ecografia grazie a cui si potrà ottenere una datazione più precisa.

Cordialmente.



