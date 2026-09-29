Incompetenza cervicale e infezioni dell’endometrio: che fare?

Una domanda di: Concetta

Salve gentile dottore.

Ho avuto 2 perdite a 23 settimane, dal nulla contrazioni e bimba senza battito, referto istologico corionamniosite niente di più, non hanno fatto tamponi placentari, mi hanno detto "signora purtroppo capita", ho fatto dopo 10 giorni tampone e sono risultata positiva all' escherichia coli e allo streptococco agalactie nel 2024.

Ho fatto successivamente microbiota endometriale, curata gardnerella e terapia con lactobacilli e probiotici, fatto isteroscopia e rimozione aderenze, riprovo nel 2026, stavolta inizo a fare tamponi e controllo collo utero, a 18 settimane collo accorciato a funneling, ricovero in ospedale, tamponi e urinocoltura negativi, tentano cerchiaggio d'emergenza, dopo 1 settimana rompo membrane, infezione e febbre io, positiva a escherica coli e mycoplasma hominis. Mi chiedo com'è possibile se prima i tamponi erano negativi? E soprattutto il collo si apre perché c'è un'infezione silente interna, oppure perché per natura non regge e l'infezione arriva dopo? Cioè è solo un problema cervicale oppure è solo una conseguenza? Visto che i tamponi fattivamente risultano essere alle volte non adatti a scoprire infezioni perché sono fatti esternamente. La ringrazio infinitamente.

