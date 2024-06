Infertilità secondaria e risulato dell’isteroscopia

Una domanda di: Maria

Salve dottoressa ho fatto isteroscopia , vorrei capire meglio il foglio che mi hanno rilasciato cosa significa grazie mille. Se ora ho più possibilità di restare incinta. Si effettua sinechiolisi del setto a lama fredda fino a visualizzazione del miometro. Utero subsetto. Cavità uterina retroflessa irregolare per la presenza di un setto estendentesi per il terzo superiore della cavità. Diagnosi subsetto, infertilità secondaria.



Gentile Signora, immagino che lei avrà fatto una isteroscopia diagnostica e poi una isteroscopia operativa. Per esprimere un giudizio è necessario visualizzare esattamente i referti dettagliati di entrambe le procedure. Ovviamente vorrei rammentare che la probabilità di avere una gravidanza non dipende solo dalla cavità uterina ma anche dalla pervietà delle tube, dal corretto profilo ormonale ovulatorio e dallo spermiogramma. Lei inoltre non specifica neppure quanti anni ha e questo è un dato di estrema importanza quando si parla di fertilità, in quanto dopo i 40 anni le probabilità di concepire si riducono. Sono comunque certa che il ginecologo che le ha prescritto le indagini si sarà espresso circa la sua possibilità di avere un altro figlio: se non l’avesse fatto (ma ne dubito) le consiglio di rivolgere a lui i suoi dubbi perché è lui che, ben conoscendo la sua storia clinica, può parlare con cognizione di causa. Cari saluti. Cordiali saluti

