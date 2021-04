Infertilità: si può guarire?

Una domanda di: Simona

Buongiorno Dottoressa, sono in cura da 5 anni presso un centro Pma, dopo

tanti e tanti esami fatti tutti con esito negativo, e 3 lui andati male, a

febbraio i dottori mi hanno prescritto una isteroscopia diagnostica. Le

allego il referto. Preciso che io e il mio compagno dagli esami effettuati

non riscontriamo problemi sia spermiogramma che tube ovaie.

Ho appena terminato una cura di 14 giorni con bassado, e il 10 maggio ho un’altra biopsia. Non ho mai avuto principi di gravidanza o aborto in questi 6

anni di ricerca.

Visto che non so da quando tempo ho l’endometrite cronica, e a quanto ho

capito la clamidia? Secondo lei ho possibilità di guarire e di avere dei

bimbi tanto desiderati?

Potranno arrivare naturalmente o dovrò sottopormi a una pratica di procreazione medicalmente assistita?

Sono molto preoccupata e in ansia.

Sto leggendo tanto e alcune ragazze mi dicono di non metterci troppa

speranza… Attendo una sua gentilissima risposta.

Buona giornata.