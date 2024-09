Infezione da candida: è una vaginosi batterica?

Una domanda di: Elisa

Sono in stato di gravidanza (settimana 16+2) da inizio gestazione sono alle prese con la candida. Ho utilizzato gynocanesten, ovuli di mecmiror complex (2 cicli) senza successo. Dopo questi tentativi ho eseguito tampone cervico-vaginale completo, ed è risultato candida albicans compatibile con vaginosi batterica. Il mio ginecologo mi ha prescritto Metrodinazolo 250 per via orale 3 volte al giorno per 7 giorni e successivamente normogin per 6 giorni. Non fidandomi del metronidazolo, il medico mi ha fatto fare solo normogin. Adesso a distanza di 2 giorni dalla fine del trattamento, noto di nuovo perdite bianche. Devo fare un tampone di controllo nei prossimi giorni. Volevo sapere se effettivamente il metronidazolo è un farmaco sicuro, se è più sicuro per via topica o se vi sono altri antibiotici usabili e sicuri. E a 16 settimane quali sono i rischi concreti. So che la vaginosi Batterica si ha nel momento in cui è presente la gardnella( assente nel mio tampone, insieme a tutti gli altri batteri) Grazie per la disponibilità. Sono un po’ in ansia.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Carissima,

sarebbe da capire che tipo di infezione ha. Candida e vaginosi batterica sono due infezioni diverse e talora coesistenti. Non riesco a capire se la sua è una infezione mista (entrambe) oppure no. Altra considerazione è quella della diagnosi: la vaginosi batterica non si diagnostica con tampone vaginale, ma con un esame da vetrino che si chiama gran e da un punteggio (score di Nugent) dal quale si capisce se c’è o meno questa infezione. In ultimo, riguardo al metronidazolo, sia orale che topico, non esistono controindicazioni in gravidanza, non ha effetti teratogeni. Talora, seppur senza nessun dato a supporto, se ne consiglia l’uso, a scopo precauzionale, solo dopo il primo trimestre e lei è ben oltre. Cordialmente.

