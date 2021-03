Infezione da candida o mestruazioni in arrivo?

Una domanda di: Giulia

Ho 31 anni e dopo un aborto spontaneo avuto a

dicembre da febbraio sto cercando una gravidanza. Ho controllato

l’ovulazione e avuto stick positivo sabato 20 febbraio, ho avuto rapporti

non protetti il 17, il 20 e il 21. Dovrebbe venirmi il ciclo domenica 7

marzo.

A inizio febbraio, dopo il ciclo, ho effettuato una cura con ovuli per

candida.

Da ieri ho fitte all’ovaia sinistra e a volte anche dolori al basso

ventre…inoltre ho notato delle perdite gialline filanti, non costanti ma

sporadiche.

Secondo lei è possibile che sia ancora candida? Preciso di non avere nessun

fastidio o bruciore.

Oppure si tratta del ciclo in arrivo?

Grazie mille.



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina Gentile Signora,

la candidosi vulvovaginale è una delle infezioni femminili più frequenti.

Quasi il 90% delle donne ha un episodio nell’arco della propria vita ed il 50% circa va incontro

ad una recidiva occasionale.

La diagnosi di infezione è caratterizzata dall’integrazione tra sintomi, segni e dati di laboratorio.

Sovente c’è prurito ai genitali esterni, ma non è infrequente avere bruciore e dolore nei rapporti sessuali.

I segni principali sono arrossamento, gonfiore e talora piccole ulcerazioni vulvari.

Fondamentale è confermare questi dati con la presenza di elementi riferibili a candida in un tampone vaginale.

I sintomi da Lei descritti non sono suggestivi di una candidosi, ciononostante esistono forme atipiche o sovrapposizioni

con altre problematiche che possono essere elemento di confusione.

Saluti.

