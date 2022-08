Infezione da HPV: è possibile una gravidanza?

Una domanda di: Luca

Circa due anni fa, dopo l’interruzione della pillola anticoncezionale per la ricerca di una gravidanza, a mia moglie è stata diagnosticata un’infezione da HPV 16 con CIN2/3 e AIS. La cosa ci ha colto alla sprovvista sia poichè mia moglie ha avuto pochissimi partner, sia perchè si sottopone a controllo ginecologico e pap-test ogni anni dall’età di 18 anni e nulla era mai stato evidenziato. La notizia ed il successivo iter ospedaliero che ha previsto una prima conizzazione, poi il riscontro di una CIN1 con margini intaccati e una seconda conizzazione con margini finalmente indenni, ci hanno gettato nell’ansia più totale. In particolare ci facciamo mille domande che, ad oggi, non hanno trovato una risposta soddisfacente: è possibile che anche io contragga il virus oppure, dato che siamo insieme da ormai 10 anni è probabile l’abbia già contratto? Esiste un modo (es. esame del sangue) per verificare la presenza di anticorpi anti-HPV per me? Dopo la seconda LEEP, la colposcopia ha dato esito negativo, mentre l’HPV test è risultato ancora positivo. Quanto è ragionevole pensare durerà l’infezione? Ce ne libereremo mai? Qual è il rischio concreto per lei oppure per me di tumore oro-faringeo? E’ necessario sospendere i rapporti orali fino alla negativizzazione, oppure è possibile che abbiamo già gli anticorpi? In questo caso sarebbero efficaci? A lei è stata data la possibilità di effettuare il vaccino HPV che, sebbene non efficace al 100% avendo lei già contratto il virus, ci è stato detto utile a prevenire recidive. Dovrei farlo anche io? Nel caso in cui mi infetti, è possibile che io attacchi nuovamente a lei il virus, aggravando la situazione? In caso di gravidanza può dare problemi di aborto, difficoltà di impianto oppure malformazioni? Grazie e buona giornata.



L’infezione da HPV può manifestarsi anche dopo molti anni dal contagio, ma non viene in genere sviluppata dagli uomini. Comunque non è necessario effettuare esami. La vaccinazione è vero che può ridurre le recidive ed è disponibile anche per l’uomo. Non occorre astenersi dai rapporti sessuali. Non dovrebbero esserci problemi per una futura gravidanza. Con cordialità.

