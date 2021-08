Infezione da Mycoplasma: può aver causato il distacco amniocoriale?

Una domanda di: Valentina

Salve dottoressa, sono alla 14 settimana+5 questa gravidanza diciamo che non è iniziata col piede giusto… Al 2 mese ho iniziato ad avere perdite rosate, diagnosi minaccia d’aborto ho iniziato a prendere ovuli progeffik.

Intanto in questi mesi la situazione sembrava andare meglio alla 12 settimana vengo ricoverata per perdite di sangue che in un giorno sparisce ho poi avuto delle perditine marroncine a casa… Nel frattempo ho fatto gli esami di prassi più tampone vaginale dove sono risultata positiva al Micoplasma hominis, ho fatto la cura con macladin, ovuli meclon e lavande per 7 giorni finita sabato mattina… Ieri mattina ho avuto un po’ di perdite, e da domenica avevo fitte al basso ventre, così il mio ginecologo ieri sera mi ha fatto andare per un controllo e si è visto un piccolo distacco della membrana, non mi ha detto di quanto, e che il bambino sta bene. Mi ha detto di stare a riposo e continuare col lentogest. Secondo lei il distacco si riassorberà o l’infezione farà più danni? P. S. Mi ha detto di rifare il tampone Micoplasma al 5° mese ma io sono in ansia posso farlo prima? Grazie se mi risponderà.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, probabilmente è il piccolo distacco che si vede adesso ad aver determinato le perdite di sangue che ha avuto nelle settimane passate, a mano a mano che il distacco si riassorbirà, le perdite si ridurranno fino a scomparire. Che la causa di tutto sia stata l'infezione da Mycoplasma è poco probabile. Per eventualmente controllare se l'infezione è passata deve comunque aspettare almeno dieci giorni dalla fine della terapia. Con cordialità.