Infezione da streptococco e febbre che ricompare nonostante l’antibiotico: perché?

Una domanda di: Marika

Salve, sono un po’ preoccupata in quanto ho il bimbo di 4 anni con un tampone positivo allo streptococco, da 5 giorni sta facendo l’antibiotico ma al 4 giorno è

ricomparsa la febbre, inoltre gli prende una tosse una tantum. Vorrei capire se è così e se posso stare tranquilla, grazie.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

comunque sia, può stare tranquilla. Lo streptococco, che negli ultimi tempi si è ripresentato con maggiore frequenza, rimane un germe sempre sensibile agli antibiotici comunemente utilizzati (l’Amoxicillina in particolare) e l’essersi subito sfebbrato lo dimostra. Sono sufficienti 6 giorni di trattamento antibiotico (ma se anche le avessero consigliato 10 giorni, nulla di sbagliato) e non serve controllare con il tampone la sua scomparsa. Credo siano tutte cose che già il suo pediatra le avrà detto. La ricomparsa della febbre con il bambino ancora in terapia antibiotica va pertanto attribuita ad una diversa infezione, con tutta probabilità di tipo virale (che nessun antibiotico può fermare e che sono sempre dietro l’angolo). La tosse è tipica di queste infezioni, mentre è sempre assente nella faringotonsillite da streptococco.

Passerà tutto in pochi giorni. Cari saluti.

