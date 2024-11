Infezione da ureaplasma urealiticum: serve o no l’antibiotico?

L'impiego di antibiotico nelle infezioni da ureaplasma senza sintomi è ancora molto dibattuto: non tutti gli specialisti ritengono opportuno prescriverlo. In alcuni casi, però, anche in assenza di sintomi può essere opportuno usarlo.

Cara Emanuela, il trattamento dell infezione da ureaplasma urealiticum in assenza di sintomi è molto dibattuto, cioè non tutti gli specialisti sono convinti sia opportuno prescriverlo mentre altri sì. Tuttavia, nel suo caso, considerando i sintomi e la positività del partner credo sia indicata la somministrazione antibiotica e le tetracicline usate (bassado) rappresentano probabilmente il trattamento migliore. Avendo comunque usato lei una diversa formulazione antibiotica comunque attiva su tali microrganismi, non farei niente altro. Cordialmente.

Una domanda di: Emanuela Salve un mese fa il mio fidanzato aveva forti sintomi urologici ed è risultato positivo all’ ureaplasma urealiticum ed ha preso il bassado per 10 giorni più altre cure. Io sono risultata positiva ma non ho sintomi. C’è una cura alternativa all’antibiotico? Il medico mi ha prescritto tavanic, meno invasivo degli altri? Grazie.

