Infezione delle vie urinarie a inizio gravidanza

Una domanda di: Laura

Salve dottore, avrei un dubbio che gentilmente vorrei un vostro parere! Ho fatto esame urine e mi è uscita un’infezione, siccome ho dubbio di essere in stato di gravidanza, lunedì farò una urinocultura con antibiogramma.

Eventualmente siccome c’è il dubbio di gravidanza(sarei nella prima fase) potrei fare antibiotico, ho molta paura.

In passato ho avuto 2 aborti spontanei alle 6 settimana…

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Un caro saluto.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

la gravidanza iniziale talvolta può dare sintomi che possono far immaginare una infezione delle vie urinarie in quanto la grande produzione ormonale iniziale determina il cambiamento delle caratteristiche chimico fisiche delle urine.

La scelta più corretta normalmente è rappresentata dall’aumentare I’introduzione di acqua nell’attesa di una precoce esecuzione di esame delle urine con urocoltura per verificare l’eventuale presenza di germi patogeni e decidere, se presenti, la corretta terapia anche in considerazione del fatto che non tutti i farmaci possono essere liberamente assunti in gravidanza ed in particolare nel primo trimestre. In sintesi, dunque, in attesa dell’esito dell’urinocoltura, che ha fatto benissimo a effettuare, cerchi di bere molto. Una volta ottenuto il risultato dell’urinocoltura, si affidi alle indicazioni del suo ginecologo, che saprà prescriverle la cura più adatta, tenendo conto dello stato di gravidanza.

Auguroni.

