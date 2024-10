Infezione delle vie urinarie in 30^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Daniela

Sono al 7° mese (30^ settimana) e gli ultimi esami urine danno il batterio streptococcus minis/oralis carica batterica 1 milione che allego. Ho notato

solo negli ultimi giorni qualche dolorino basso ventre (come se avessi il ciclo) ma che ho avuto anche in passato.

Quali sono i rischi per me e per il feto? È necessario assumere antibiotico?

Come si può contrarre? È necessario assumere fermenti lattici? Di mio ho già un intestino immobile

che mi obbliga ad assumere lassativi/farmaci importanti in gravidanza.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Gentile signora,

le infezioni urinarie sono eventi comuni in gravidanza e talora non danno sintomi, da qui la necessita a volte di eseguire urocolture di controllo

La positività richiede un trattamento antibiotico, in base ai dati di sensibilità antibiotica (antibiogramma). Nella quasi totalita dei casi, specie in gravidanze a basso rischio ostetrico, non ci sono conseguenze particolari.

Spesso questi microrganismi sono di origine intestinale, non sono acquisiti da ambienti esterni o per via sessuale, la stipsi o la diarrea sono fattori favorenti il passaggio di questi batteri in vescica.

L’uso di probiotici puo essere di aiuto con o dopo trattamenti antibiotici. Cordialmente.

