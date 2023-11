Infezione delle vie urinarie in gravidanza: fa male l’antibiotico?

Una domanda di: Giusy

Salve sono alla 18 settimana di gravidanza e mi hanno riscontrato l’enterocouccus featalis, ho preso cefixoral per 5 giorni e ora sto prendendo dei fermenti.

Ricontrollerò le urine tra due settimane e il mio ginecologo mi ha detto che se non passa dovrò sempre prendere l’antibiotico.

Volevo sapere ma come è possibile prendere antibiotici ogni mese se nel caso il batterio non viene eliminato? Può far male al bambino ?



Salve cara signora, ci dev’essere un errore! Lei immagino abbia riscontrato l’Enterococco Faecalis sulle urine!

In effetti c’è un’assonanza particolare tra l’aggettivo inerente il feto e le feci…per fortuna il primo ha una dignità completamente differente!

Tornando al germe in questione, è di provenienza intestinale e non è strano che in gravidanza le infezioni delle vie urinarie siano prevalentemente causate da batteri provenienti dall’intestino.

Questo spesso accade per via del transito intestinale molto rallentato in gravidanza, peraltro utile per assorbire al meglio tutte le sostanze necessarie alla mamma e al suo piccolo.

Quindi credo importante per prevenire ulteriori infezioni con conseguenti cicli antibiotici (che comunque vanno sempre tarati in base ai sintomi e alla carica batterica riscontrata sulle urine), cercare di mantenere l’intestino in equilibrio con la dieta e una abbondante idratazione.

Sono preziose le fibre (alimenti INTEGRALI come i cereali della colazione, pane, pasta, riso biscotti, fette biscottate…) e anche i fermenti lattici (presenti nel latte fresco, nello yoghurt, nel kefir).

Inoltre, è utile sapere che le infezioni delle vie urinarie sono comuni in gravidanza perché si alza il pH delle urine ossia sono meno acide e questo favorisce la crescita dei batteri.

L’assunzione di vitamina C (acido ascorbico) è utile per acidificare le urine e allo stesso tempo tenere alte le difese immunitarie.

Via libera quindi agli agrumi (in particolare il pompelmo se le piace) e anche al kiwi che ha anche blando effetto lassativo.

Spero di averla rassicurata, in ogni caso l’antibiotico che ha preso non è pericoloso per il suo bambino, anzi: la presenza di infezioni delle vie urinarie potrebbe provocare delle contrazioni uterine premature, motivo per cui tutti i mesi si effettua l’esame urine completo in gravidanza.

Non è detto che queste infezioni diano sintomi (tipicamente bruciore ad urinare o bisogno di urinare molto di frequente), per questo è importante non sottovalutarle e nel caso trattarle sulla scorta dell’antibiogramma che ci indica a quale antibiotico il germe in questione sia sensibile, così da eradicarlo a colpo sicuro.

Vedrà che al prossimo controllo sarà promossa: con tutti questi accorgimenti ci scommetto!

Cordialmente.

