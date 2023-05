Infezione delle vie urinarie: può ostacolare il concepimento?

Una domanda di: Vanessa

Salve, sto cercando una gravidanza da dicembre ma ancora nulla, ho scoperto di avere TSH a 4590 e di essere positiva ad escherichia coli. Ho fatto la cura con Cefixoral per 5 giorni ma ancora nulla. Sono ancora positiva. Mi hanno prescritto Augumenti per 10 giorni ma non sono molto convinta. C’è qualcos’altro che potrei assumere? Potrebbe essere per questo che non riesco a concepire? Grazie.