Infezione genitale: dopo quanto dalla fine del trattamento antibiotico si può rifare il tampone?

Una domanda di: Valentina

Sono alla 22 settimana di gravidanza. Dopo due tamponi positivi per Klebsiella trattata con cefixoral prima e Rocefin dopo, il terzo tampone è risultato positivo per Escherichia coli trattata per 5 g con cefixoral. Al termine della terapia ho iniziato ad avvertire un fastidio genitale ed ho notato un rigonfiamento della vulva. Preciso che trascorro almeno 22 ore della giornata in posizione semiseduta a letto per un passato distacco di placenta. Dopo quanto tempo dalla sospensione dell'antibiotico posso ripetere il tampone? Temo sia intervenuta un'altra infezione.