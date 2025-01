Infezione mani-piedi-bocca: l’antistaminico impedisce il contagio?

L'antistaminico non previene l'infezione mani-piedi-bocca né influisce sul suo decorso.

Cara signora, la malattia di cui lei parla è dovuta ad un enterovirus, in particolare al virus coxsackie, che può essere contratta anche quando si sta assumendo un antistaminico. Questo farmaco, infatti non modifica il comportamento del virsu che dunque può comunque scatenare l’infezione. Inoltre, le manifestazioni cutanee della mani-piedi-bocca non sono pruriginose, quindi l’antistaminico non influenza né sintomi né decorso. Cordialmente.

Gli Specialisti Rispondono

La Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse (SIRT) in genere tende a risolversi a mano a mano che il bambino cresce, tuttavia ci sono casi in cui persiste anche in età scolare, fortunatamente dando luogo ad accessi di tosse via via sempre più sporadici. »

Gli Specialisti Rispondono

Non ci si dovrebbe dispiacere perché il bambino preferisce altre figure alla propria. Ben peggiori sono i casi in cui i figli piccoli vivono i temporanei distacchi dalla mamma con sofferenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Lo sfarfallamento isolato, non associato ad altre stereotipie motorie, non è un segnale sufficiente per fare diagnosi di autismo. »

Gli Specialisti Rispondono

Nelle primissime settimane di gravidanza, salvo diversa indicazione medica, non ha alcun senso continuare a sottoporsi di propria iniziativa al dosaggio delle beta perché il risultato da un lato non è predittivo del futuro della gravidanza dall'altro quasi sempre crea inutile allarme. »